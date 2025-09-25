W 4. odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" doszło do wyjątkowo napiętej sytuacji między jurorami. Piotr Gąsowski i Justyna Steczkowska znaleźli się w centrum konfliktu, a spięcie miało miejsce na tle oceny jednego z uczestników. Zobaczcie, o co chodzi!

Sprzeczka Gąsowskiego ze Steczkowską. O co poszło?

Choć jurorzy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" często różnią się w opiniach, tym razem poszło o coś więcej niż tylko artystyczną różnicę zdań. Powodem ostrej wymiany zdań była wypowiedź Justyny Steczkowskiej, która wprost zarzuciła Piotrowi Gąsowskiemu niezrozumienie utworu. A poszło o występ Krystiana Ochmana, który w piątkowym odcinku show wcieli się w postać Loli Young i wykona jej wieli hit "Messy":

Trzeba wysłuchać tej piosenki, żeby to zrozumieć mówiła Justyna

Sugerujesz, że nie wysłuchaliśmy tej piosenki?! ostro zareagował Piotr

Co było dalej? Zobaczcie fragment! 4. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w piątek o godz. 19.55 w Polsacie.

