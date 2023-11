Oliwia Petryna w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską wyznała, dlaczego zdecydowała się wziąć udział w "Hotelu Paradise". Już na wstępie wyznała, że nigdy nie oglądała tego programu i nie znała jego zasad.

Oliwka z "Hotelu Paradise" o udziale w programie

Oliwka z "Hotelu Paradise" przyznała, że dopiero, kiedy miała podpisane wszystkie dokumenty potrzebne do udziału w show, to wtedy obejrzała dwa ostatnie sezony programu. Zrobiła to, żeby dowiedzieć się, co tam tak naprawdę się dzieje.

Poszłam tam dla przygody. Działałam już wcześniej w internecie. Miałam chęć rozbudowania tego - wyznała Oliwka.

Oliwia Petryna w wywiadzie opowiedziała także, jakie wnioski wyciągnęła po programie "Hotel Paradise". Chcecie się dowiedzieć? Zapraszamy do obejrzenia wideo z Oliwią w roli głównej.