17. edycja "Tańca z gwiazdami" zagości na antenie już 14 września. Oznacza to, że uczestnicy mają coraz mniej czasu na opanowanie podstaw zawodowego tańca pod okiem swoich partnerów. Atmosfera zagęszcza się coraz bardziej, czego nie zamierza ukrywać Olek Sikora. W rozmowie z nami opowiedział o bólu, z jakim mierzy się w związku z treningami.

Olek Sikora ujawnia gorzką prawdę o przygotowaniach do "Tańca z gwiazdami"

Od kilku lat fani niecierpliwie czekali, aż Olek Sikora stanie do walki o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Już za moment w końcu będą mogli obserwować jego taneczne zmagania i wspierać w awansach do kolejnych odcinków. W rozmowie z naszym reporterem prezenter opowiedział o przygotowaniach, które rozpoczął na początku sierpnia.

Jak stwierdził z humorem, wciąż ciężko znosi treningi, które przysparzają mu też sporo bólu.

Na tym etapie okazuje się, że muzyka w ogóle mi w tańcu nie przeszkadza i kolejna sprawa - dowiedziałem się, że mam mięśnie tam, gdzie nie wiedziałem, że mogę je mieć. Ból niesamowity! Mam takie odciski!

Wygląda na to, że już same przygotowania do "Tańca z gwiazdami" dają Sikorze w kość, a show jeszcze się nie rozpoczęło! Tymczasem Ola Filipek, jego partnerka z "Halo tu Polsat", która również ma za sobą udział w tanecznym hicie, oceniła szanse kolegi. Jest pewna jednego!

