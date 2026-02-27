Angelika Kramer to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek polskich reality show. Widzowie doskonale znają ją z udziału w programach, takich jak "Love Island. Wyspa miłości" czy "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". W rozmowie z naszą reporterką ujawniła prawdę na temat jednego z formatów.

Angelika Kramer zdobyła popularność udziałem w reality show

Angelika Kramer zasłynęła w polskiej telewizji dzięki udziałowi w czwartej edycji randkowego show "Love Island. Wyspa miłości" w 2021 roku. Widzowie poznali ją jako otwartą, bezpośrednią i pełną energii blondynkę. Angelika od samego początku stawiała na szczerość i pokazywała swoje prawdziwe emocje, co szybko zyskało jej spore grono fanów, choć ostatecznie nie udało jej się stworzyć trwałego związku w programie.

Ja nie miałam w głowie, że ja chcę poznać miłość swojego życia, tylko ja miałam w głowie, pójdę, będę fajnie się bawić, będzie ciepło, poopalam się, poznam nowych ludzi. I to była taka przygoda - wyznała w rozmowie z Party.pl Angelika Kramer.

Choć "Love Island" nie przyniosło Angelice miłosnego szczęścia, występ w programie znacząco wpłynął na jej medialną karierę. Po wyjściu z willi Angelika skupiła się na budowaniu swojej obecności w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami fragmentami codziennego życia i rozwija swoją rolę influencerki. Udział w show otworzył jej także drzwi do kolejnych projektów telewizyjnych, a widzowie nadal śledzą jej losy z zainteresowaniem.

Angelika Kramer po latach zdradza kulisy "Love Island"

Angelika Kramer przed naszą kamerą opowiedziała o udziale w programie. Okazało się, że do podjęcia ryzyka namówiła ją... mama.

Po prostu była wiadomość na Instagramie. Ja nie chciałam iść na początku. (...) Nigdy nie miałam chłopaka z Polski, to nie są w ogóle moje klimaty. A moja mama mówi: Jest propozycja, idź i się dobrze baw, jak ci się nie będzie podobać powiedz, że chcesz iść do domu i to tyle, tam nikt cię nie będzie trzymał na siłę. No i w końcu poszłam opowiadała przed naszą kamerą.

W rozmowie z naszą reporterką Angelika nagle przyznała, że nie chciała oglądać odcinków "Love Island" ze swoim udziałem, a wszystko z powodu montażu.

Nie chciałam siebie oglądać (...) wiadomo, w telewizji to jest wszystko inaczej pokazane - przyznała.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła.

