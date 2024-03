Beata Olga Kowalska robi furorę w "Tańcu z gwiazdami" i już w najbliższą niedzielę zobaczymy ją w 4. odcinku programu. Gwiazda może liczyć na wsparcie prawdziwej armii fanów, która pokochała ją m.in. za jej kultową rolę w "Ranczo". Choć serial zniknął z TVP1 już kilka lat temu, to jednak widzowie chętnie wracają do niego wspomnieniami i chętnie odkrywają po latach ciekawostki i tajniki produkcji. Jedną z nich zdradziła przed naszą kamerą właśnie Beata Olga Kowalska.

Z Beatą Olgą Kowalską mieliśmy przyjemność porozmawiać podczas jubileuszu programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Nasz reporter zapytał aktorkę o wspomnienia związane z pracą na planie serialu "Ranczo". Wówczas gwiazda zdradziła nam pewną ciekawostkę na temat realizacji zdjęć do serialu. A to niespodzianka!

Bardzo lubiłam jeździć na plan (,,Rancza'' - przyp. red.). My kręciliśmy tylko w wakacje! Wszyscy uważali, że my tam siedzimy tak, jak się kręci tasiemce, a tymczasem my tak naprawdę pracowaliśmy tylko w wakacje.

- zdradziła nam Beata Olga Kowalska