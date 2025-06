Mało kto wie, ale Izabela Trojanowska, na początku swojej kariery muzycznej, miała okazję spotkać Jana Pawła II, który był wówczas jeszcze kardynałem. O okolicznościach artystka oraz aktorka "Klanu" opowiedziała w rozmowie z Party.pl

Co łączy papieża Polaka i Izabelę Trojanowską?

Izabela Trojanowska jest na scenie od lat - cała Polska zna takie przeboje jak "Wszystko czego dziś chcę" czy "Tyle samo prawd ile kłamstw". Nie wszyscy jednak mogą wiedzieć, że swoją karierę zaczynała ponad 50 lat i to w kościelnym chórze. Już wtedy wyróżniała się na tyle, żeby wystąpić podczas Festiwali Pieśni i Piosenki Religijnej "Sacrosong". Co więcej - podczas jednej z edycji, w 1971 roku, Trojanowska odebrała nagrodę z rąk kardynała Karola Wojtyły, przyszłego papieża! To zwycięstwo przekonało tatę Izabeli do jej muzycznej kariery.

Był ze mną tata, który był przeciwny mojemu śpiewaniu, ale coś się w nim przełamało. Tym bardziej, że dostałam nagrodę im. Maksymiliana Kolbego, a tata jest Maksymilian, brat, każdy pierwszy mężczyzna w rodzinie ma na imię Maksymilian, więc nie ma przypadków. mówi nam Izabela Trojanowska

Jak wokalistka wspomina tamten czas? Zobaczcie naszą rozmowę z artystką - powyżej!

