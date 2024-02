To już 32. finał WOŚP. Największa orkiestra świata nie zwalnia tempa. Od samego rana wolontariusze ruszyli z puszkami, aby zebrać pieniądze, które w przyszłości przeznaczone zostaną na "płuca po pandemii". Celem zbiórki jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc. Motto tegorocznej orkiestry to: "Tu wszystko gra OK!".

32. finał WOŚP. Tak wyglądały poprzednie lata

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której założycielem jest Jerzy Owsiak, podczas 31 finałów uzbierała blisko 2 miliardy złotych. Zobaczcie, jak WOŚP zmieniał się na przestrzeni lat. Pamiętacie, ile udało się zebrać podczas "I Finału"? Obecnie ta akcja stała się częścią naszej kultury, a w pomoc angażuje się z roku na rok coraz więcej osób.

W 1. Finale WOŚP około 2,4 mln zł. Tematem finału były choroby serca najmłodszych pacjentów.

Niestety dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce podczas 27. finału WOŚP, w Gdańsku sprawiło, że Jurek Owsiak zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa fundacji. Śmierć prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który zmarł na skutek ran odniesionych podczas ataku nożownika na scenie, bardzo dotknęła Owsiaka. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak tworzyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!

