Justyna Steczkowska gościła w siedzibie redakcji Party.pl z okazji 10-tych urodzin portalu. Wizyta piosenkarki była doskonałą okazją do rozmowy przed naszą kamerą. Gwiazda zdradziła między innymi, co lubi czytać. Ujawniła również, że uwielbia oglądać programy kulinarne. Choć ona sama nie gotuje - chętnie robi to dla niej ktoś inny.

Justyna Steczkowska zdradziła, kto dla niej gotuje

Justyna Steczkowska to niekwestionowana ikona polskiej sceny muzycznej. Nic więc dziwnego, że portale rozpisują się zarówno na temat jej kariery, jak i życia prywatnego. Wokalistka nie skupia się jednak na medialnych doniesieniach na swój temat. Bardziej interesują ją informacje polityczno-społeczne.

Różne rzeczy obserwuję. Przede wszystkim świat, później różne takie nowinki ze świata - nie tylko polityczne, ale też społeczne, bo też muszę mieć jakiś ogląd sytuacji, ale z różnych stron. Bo wiesz - co człowiek, to jego opinia więc trzeba szukać różnych źródeł informacji żeby samemu połączyć kropki wyznała.

Justyna Steczkowska podzieliła się z nami również zaskakującą informacją. Okazuje się, że gwiazda uwielbia oglądać programy kulinarne! Jak przyznała, sama jednak nie odnajduje się jako kucharka. Kto dla niej gotuje? Sprawdźcie koniecznie, oglądając wideo.

