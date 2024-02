Kasia Gąsienica i jej mąż Jędrek podbili serca widzów "Gogglebox". Jednak praca w TTV jest zaledwie jedną z wielu zajęć, jakim poświęcają swoją zawodową karierę.

Ja bym mogła gadać i gadać, ja nie wiem ile my mamy czasu antenowego - zapowiedziała Kasia.

Na czym zarabiają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z "Gogglebox"?

Niedawno o swoich zarobkach opowiedzieli Agnieszka i Artur Kotońscy. A czym poza "Gogglebox" zajmują się inni ulubieńcy widzów TTV? Podpytaliśmy Kasię i Jędrzeja Gąsieniców.

Prawda jest taka, że Gogglebox to jest nasza praca ale i dodatek. Pracujemy na etatach, ja mam i swoją firmę i sklep. Zajmuję się rękodziełem z Podhala. - zaczęła Kasia Gąsienica.

Nawiązując do zajęć męża przyznała:

A stary jak zacznie mówić czym się zajmuje to braknie nam czasu.

Co zdradził Jedrzej Gąsienica z "Gogglebox", gdy żona dopuściła go do głosu? Możecie być zaskoczeni! Zobaczcie nasz nowy wywiad.

