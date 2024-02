Już niebawem rusza nowy sezon programu "Gogglebox" i ponownie zobaczymy na ekranie Agnieszkę i Artura Kotońskich. Swoją przygodę z programem zaczęli kilka lat temu, a teraz zdradzili czym zajmują się poza nagraniami do telewizyjnego show. Z czego się utrzymują?

Na czym zarabiają Kotońscy z "Gogglebox"?

Nie jest tajemnicą, że udział w "Gogglebox" rzutował na popularności Kotońskich i otworzył im "drzwi na świat". Chociaż twierdzą, że nie czują się gwiazdami, program dał im nie tylko popularność, ale również pieniądze. Odcinki do "Gogglebox" nagrywane są przez trzy miesiące, co wobec tego robią Kotońscy, gdy nie komentują programów na swojej kanapie?

Gogglebox to jest taka nasza odskocznia od życia. Nie ukrywam, nie pracujemy tu w barterze. (...) Ale to nie jest nasz jedyny dochód. Ja (zarabiam - przyp. red.) trochę na influencerstwie. - powiedzieli w rozmowie z Party.pl.

Jednak Instagram to także tylko dodatek do ich domowego budżetu. Na czym jeszcze zarabiają? Zobaczcie nasz nowy wywiad, by dowiedzieć się czym na co dzień zajmuje się Artur Kotoński. Agnieszka Kotońska ma też nowy pomysł na zarobek ale to może nie spodobać się jej najbliższym.

