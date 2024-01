Sandra Kubicka ma ogromne powody do radości - zaręczyny z Baronem i upragniona ciąża to tylko początek pięknych i przełomowych wydarzeń w jej życiu osobistym. Jak się właśnie okazało, modelka i jej ukochany jakiś czas temu zdecydowali się na jeszcze jeden ważny krok - chodzi o kupno nowego, większego domu! Sandra Kubicka w rozmowie z naszym reporterem uchyliła rąbka tajemnicy na ten temat.

Sandra Kubicka i Baron o kupnie nowego domu myśleli jeszcze zanim dowiedzieli się, że zostaną rodzicami. Kiedy jednak usłyszeli, że spodziewają się dziecka, radość z podjęcia decyzji o kupnie nowego lokum była jeszcze większa! Teraz przed modelką i muzykiem praca nad nowym, wymarzonym gniazdkiem.

To się dzieje, bo my wybieraliśmy już nasz wymarzony dom, zanim zaszłam w ciążę, bo chcieliśmy więcej piesków, więc uznaliśmy, że musimy się wyprowadzić, żeby więcej psów ze schronisk wziąć. I tak sobie zaczęliśmy marzyć (…), zaczęliśmy szukać, znaleźliśmy. Później pięknie się złożyło, że jestem w ciąży, więc faktycznie musimy ten dom wziąć i walczymy teraz ze wszystkim. Walczymy też trochę z czasem, bo się czas kurczy. Na pewno chcemy się przeprowadzić do domu, takie są plany

- powiedziała nam Sandra Kubicka