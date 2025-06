Klaudia Halejcio od dziecka grała w serialach i na deskach teatru. Aktorka ma za sobą kilka ról, dzięki którym została zapamiętana, ale od dłuższego czasu skupia się na działalności w sieci i nie ukrywa, że to dzięki niej zaczęła zarabiać "prawdziwe pieniądze". Jej początki jednak nie były łatwe. W wywiadzie dla party.pl zdradziła, co usłyszała, kiedy założyła konto na Instagramie.

Klaudia Halejcio w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdecydowała się opowiedzieć swoją historię i nie ukrywa, że kiedy zakładała konto na Instagramie, to wzbudziła niemałą sensację w teatrze. Nie wszyscy jej koledzy pochwalili to, że zamierza działać w sieci jako influencerka.

W momencie kiedy miałam taki pik, bardzo dużo grałam w serialach, grałam w teatrze, miałam sześć tytułów w skali roku (...) i założyłam Instagram. I w teatrze spotkałam się z takim zderzeniem: 'I co Ty będziesz teraz w tym internecie robić? To jest śmieszne. Nie możesz być komercyjna, my tu robimy sztukę'.

- powiedziała szczerze Klaudia Halejcio