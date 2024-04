Roksana Węgiel w sylwestra zapowiadała, że czeka ją bardzo intensywny rok. Aktualnie przygotowuje się do swojej trasy koncertowej, ślubu z Kevinem Mglejem a także bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jakby tego było mało to okazało się, że jej mama, Edyta Węgiel, zdecydowała się kandydować w wyborach samorządowych. Jak to wpływa na Roxie Węgiel?

Reklama

Roksana Węgiel o mamie i wyborach samorządowych

Nie jest tajemnicą, że mama Roksany Węgiel startuje w wyborach z KWW Ruch Obrony Polski. Edyta Węgiel swoją decyzję o wyborze partii tłumaczyła: "na pierwszym miejscu chce sprawować władzę w oparciu o prawo Boże i Boży porządek. Utożsamiam się z prezentowanymi przez Ruch wartościami" - mówiła w rozmowie z jaslo.naszemiasto.pl. Mama wokalistki podkreśliła również, że nie chce by jej start w wyborach był łączony z karierą córki, dodała jednak: "Jeżeli chodzi o Roksankę, to zawsze się wspieramy jako rodzina". Podpytaliśmy też Roksanę Węgiel, jaki ma stosunek do decyzji mamy o działalności politycznej i czy obawia się, że mogą wpłynąć na jej medialny wizerunek. Stanowisko młodej gwiazdy poznacie, oglądając nasz wywiad.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel popłakała się w świątecznym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Pocieszał ją Michał Kassin