Nicola mocno przeżyła fakt, że Dariusz z "Rolnik szuka żony" zakończył z nią relację. W dodatku w finale okazało się, że tuż po pierwszym odcinku napisał do Natalii. Uczestniczka była zdumiona, jednak rolnik podkreśla, że wówczas nie byli już razem. W rozmowie z Party.pl, Nicola wspomniała o liście, który napisała do Dariusza w ramach programu i wbiła mu szpilę.

Nicola gorzko o liście do Dariusza z "Rolnik szuka żony 10"

Nicola o zakończonym związku z Darkiem z "Rolnik szuka żony" mówiła bardzo gorzko. Rolnik również nie wspomina tego rozstania zbyt miło. W wywiadzie dla Party.pl, Nicola podsumowała moment, w którym zdecydowała się wysłać zgłoszenie do programu w postaci listu do rolnika, wymownie sugerując, że to co widziała w zerowym odcinku okazało się być złudne:

Zawsze jak szukałam partnera to popełniałam takie błędy, bo w Darku zobaczyłam na wizytówce, podkreślam na wizytówce, taki spokój, takiego poważnego człowieka i poczułam ciepło.

Ta wstawka może się nie spodobać Dariuszowi. Co jeszcze uczestniczka "Rolnik szuka żony" powiedziała na temat swojej decyzji o wysyłce listu? Zobaczcie sami, oglądając nasze wideo.

