Nicola z "Rolnik szuka żony" w finale usłyszała wiele gorzkich słów ze strony Darka. Okazuje się, rozmowa trwała bardzo długo, ale widzowie zobaczyli jedynie jej urywek. Było jeszcze goręcej? Nicola z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że po finale długo płynęły łzy.

Nicola z "Rolnik szuka żony" wróciła wspomnieniami do finału, w którym usłyszała od Dariusza wiele gorzkich słów na temat ich relacji. W rozmowie z reporterką Party.pl Natalią Cieślak Nicola mówi wprost, że jeszcze nikt nigdy nie odzywał się do niej w taki sposób:

To był dla mnie trudny moment. Jest już jakiś czas po finale, więc czuje się ok, ale my tam naprawdę długo siedzieliśmy. To jest tylko skrawek pokazany. I faktycznie przez ten cały czas bardzo źle mnie traktował. Nawet jak dziewczyny się potem wypowiadały, to były w szoku, że ktoś do kogoś może się tak odnosić. Uważam, że to i tak było mało pokazane i było to dla mnie ciężkie, bo ja miałam dla niego uczucia.

powiedziała wprost Nicola.