Nicola z "Rolnik szuka żony" otworzyła się na temat sprośnych żartów Darka, które słyszała w trakcie programu. Nie wszystkim spodobało się poczucie humoru rolnika, a uczestniczka show miała obawy, jak jej tata na to wszystko zareaguje. Jak się później okazało, miała racje i jej tata nie był zadowolony z tego, co słyszał w programie. To jednak nie wszystko...

Nicola z "Rolnika" o tym, jak zareagował jej tata na sprośne żarty Darka

Nie jest tajemnicą, że relacja Darka i Nicoli z 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie przetrwała. Rolnik przyznał, że przy bliższym poznaniu swojej kandydatki straciła ona w jego oczach i postanowił zakończyć ich relacje. Za nim jednak to się stało, para spędzała sporo czasu razem i na antenie TVP mogliśmy śledzić ich wspólne randki. Gdy byli sami, Darek często pozwalał sobie na sprośne żarty w kierunku Nicoli, której nie zawsze się to podobało. Uczestniczka show miała obawy, jak zareaguje jej tata, gdy je usłyszy. W rozmowie z Party.pl wybranka rolnika zdradziła, jaki stosunek miał jej tata do sprośnych żartów Darka. Okazuje się, że nie był zbytnio zadowolony.

Nie był mój tata zadowolony szczerze mówiąc, troszkę się zirytował no bo jednak on go widział tutaj na rewizycie i nie mówił żadnych żartów, był bardzo poważny. Jak mój tata zobaczył, jak parę godzin później takie teksty do mnie mówi, albo na tej randce, jak została potraktowana, czy na finale no to, trochę naprzeżywał i było mu bardzo przykro — wyznała Nicola.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, z którego dowiedzie się więcej na temat tego, jak Nicola była traktowana przez Darka oraz jak skomentował całą tę sytuację jej tata.

