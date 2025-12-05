Natalia Niemen wystąpiła w programie Joanny Racewicz „Własnym głosem”, który daje przestrzeń do spokojnych, osobistych rozmów z ludźmi ze świata kultury i mediów. Tym razem widzowie usłyszeli historię piosenkarki w wyjątkowo szczerej, momentami bardzo emocjonalnej odsłonie. Artystka wróciła do własnej przeszłości i opowiedziała o sprawach, o których rzadko mówi się publicznie.

Natalia Niemenn opowiedziała o ciężkiej przeszłości

W trakcie rozmowy Natalia Niemen podkreślała, że jej życie nie zawsze wyglądało tak, jak mogłoby się wydawać z zewnątrz. Piosenkarka powiedziała wprost, że przez lata zmagała się ze stanami depresyjnymi.

Wtedy zaczęło się kilkanaście lat depresji. Kilkanaście, bo od trzech lat się na depresję farmakologicznie leczę - dodała piosenkarka.

Depresję dostałam, jak ojciec zmarł i syn mi się urodził. Może tak... kiedy ja nie byłam w depresji? Ja nie miałam tego stwierdzonego, ale od okresu nastoletniego miałam stany depresyjne - wyjawiła Natalia Niemen.

Piosenkarka opowiedziała o doświadczeniu, które wpływało na codzienne funkcjonowanie, relacje z bliskimi i sposób, w jaki patrzyła na siebie. Zaznaczyła, że długo próbowała radzić sobie sama, a dopiero z czasem zrozumiała, jak ważne jest szukanie pomocy i nazywanie problemu po imieniu.

Co jeszcze wyjawiła Natalia Niemen? Cała rozmowa znajduje się w wideo poniżej.

