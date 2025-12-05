Natalia Niemen w szczerym wyznaniu: "Wtedy zaczęło się kilkanaście lat depresji"
Natalia Niemen pojawiła się w programie Joanny Racewicz „Własnym głosem”, gdzie otwarcie opowiedziała o swojej przeszłości. W szczerej rozmowie piosenkarka zdradziła: "miałam stany depresyjne".
Natalia Niemen wystąpiła w programie Joanny Racewicz „Własnym głosem”, który daje przestrzeń do spokojnych, osobistych rozmów z ludźmi ze świata kultury i mediów. Tym razem widzowie usłyszeli historię piosenkarki w wyjątkowo szczerej, momentami bardzo emocjonalnej odsłonie. Artystka wróciła do własnej przeszłości i opowiedziała o sprawach, o których rzadko mówi się publicznie.
Natalia Niemenn opowiedziała o ciężkiej przeszłości
W trakcie rozmowy Natalia Niemen podkreślała, że jej życie nie zawsze wyglądało tak, jak mogłoby się wydawać z zewnątrz. Piosenkarka powiedziała wprost, że przez lata zmagała się ze stanami depresyjnymi.
Wtedy zaczęło się kilkanaście lat depresji. Kilkanaście, bo od trzech lat się na depresję farmakologicznie leczę
Depresję dostałam, jak ojciec zmarł i syn mi się urodził. Może tak... kiedy ja nie byłam w depresji? Ja nie miałam tego stwierdzonego, ale od okresu nastoletniego miałam stany depresyjne
Wtedy zaczęło się kilkanaście lat depresji. Kilkanaście, bo od trzech lat się na depresję farmakologicznie leczę
Piosenkarka opowiedziała o doświadczeniu, które wpływało na codzienne funkcjonowanie, relacje z bliskimi i sposób, w jaki patrzyła na siebie. Zaznaczyła, że długo próbowała radzić sobie sama, a dopiero z czasem zrozumiała, jak ważne jest szukanie pomocy i nazywanie problemu po imieniu.
Co jeszcze wyjawiła Natalia Niemen? Cała rozmowa znajduje się w wideo poniżej.
Zobacz także: Natalia Niemen była w sekcie. Opowiedziała, jak wyglądała jej codzienność