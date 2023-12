Natalia Kukulska z rodziną mieszka w domu w Komorowie, jednak nie jest tajemnicą, że jest także w trakcie budowy nowego. Jak powiedziała w wywiadzie z "Pani": "przelicza honorarium na etapy swojej budowy". Ceny na rynku są jednak bezlitosne i nie ukrywa:

Nowy dom Natalii Kukulskiej będzie nie tylko wymarzoną oazą spokoju ale również znajdzie się w nim miejsce do tworzenia muzyki. Artystka nie ukrywa, że budowa nowego miejsca do życia wiąże się ze sporymi wydatkami, co generuje również niemało nerwów. Podpytaliśmy Natalię Kukulską o nową inwestycję:

Na pewno zaskoczyły mnie różne aspekty tej budowy, myślę, że jest to luksus, że to się dzieje. Nie mogę narzekać, to byłoby nieuczciwe. Przerosło to moje wyobrażenia wszelakie.

- powiedziała w rozmowie z Party.pl