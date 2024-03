Nowa edycja „Tańca z gwiazdami” cieszy się dużą popularnością. Nie tylko widzowie, ale także i jurorzy są zgodni co do tego, że produkcja stanęła na wysokości zadania, zapraszając do tanecznego show naprawdę mocne nazwiska. Te przyciągnęły bardzo różnorodną publiczność. Już przed pierwszym odcinkiem było pewne, że największe emocje wywołają takie gwiazdy jak Roksana Węgiel, Maciej Musiał oraz Dagmara Kaźmierska. Nie spodziewaliśmy się jednak, że takie zachwyty wzbudzi Aleksander Mackiewicz. Aktor występuje z Izabelą Skierską.

Narzeczona Aleksandra Mackiewicza zaufała Izabeli Skierskiej

Trudno było przewidzieć, że to aktor znany z „Gliniarzy” będzie wywoływał takie emocje wśród widzów. Ostatnio nawet w „Tańcu z gwiazdami” wokół Aleksandra Mackiewicza wybuchła afera. Poszło o jego rzekomą taneczną przeszłość, która zainteresowała internautów.

Ostatnio nasz reporter miał okazję przepytać Aleksandra Mackiewicza. Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" przyznał, że może liczyć na wsparcie rodziny, która przychodzi do studia, by kibicować mu na żywo. Dodał, że jego narzeczona zdążyła już poznać Izabelę Skierską, która pomaga mu w walce o Kryształową kulę.

Dziękuję mojej rodzinie, że dzisiaj tutaj ze mną jest. (…) Są wsparciem, narzeczona jest wyrozumiała, poznała się z Izabelą, więc też się cieszę – powiedział Aleksander Mackiewicz.

W dalszej części ukochana aktora przyznała, że choć obecnie nie jest zazdrosna o partnera, to nie od razu miała do jego treningów tak lekkie podejście. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, że początkowo miała różne myśli. Jednak jej małżeństwo ma już poważny staż i razem z aktorem darzą się zaufaniem.

Miałam na początku problem. Nie powiem, że nie. – przyznała.

Jak sobie poradziła z zazdrością? Jeśli chcecie się dowiedzieć, co sądzi o Izabeli Skierskiej, obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca.

