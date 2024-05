Po zmianie władzy wszyscy gospodarze "Pytania na Śniadanie" zostali zwolnieni. Aleksander Sikora długo nie zabierał publicznie głosu na temat trudnej sytuacji, z jaką przyszło mu się zmierzyć. Dziś pozytywnie patrzy w przyszłość, jednak nie od razu tak było:

Jak dowiedziałem się, że nie będę prowadził Pytania to dwa dni miałem wielki smutek w sobie

Widzowie "Pytania na śniadanie" mocno przeżyli decyzję nowej władzy. Wokół byłych gospodarzy urosło również wiele plotek. Niedawno Aleksander Sikora odpowiedział na pytanie o zarobki w "Pytaniu na śniadanie" a przy okazji ostatniej wizyty, opowiedział również jak się czuł, kiedy dowiedział się o zwolnieniu z programu śniadaniowego.