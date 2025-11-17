Emocje po finale najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami” wciąż nie opadły. Program dostarczył widzom wielu zwrotów akcji, a ostateczny werdykt wywołał lawinę komentarzy. W związku z tym głos postanowił zabrać Tomasz Wygoda – ceniony choreograf i juror, którego opinie często budziły duże zainteresowanie.

Tomasz Wygoda o wyniku w finale "Tańca z Gwiazdami"

Tomasz Wygoda przyznał, że tegoroczny poziom był wyjątkowo wysoki. Wielokrotnie podkreślał, że uczestnicy wykonali ogromną pracę, czego efekt widzowie mogli obserwować w każdym odcinku. Juror odniósł się także do samego wyniku. W programie tej rangi zawsze pojawiają się emocje – zarówno po stronie widzów, jak i uczestników. Czy Tomasz Wygoda spodziewał się takiego wyniku?

Ja starałem się dać oceny najlepsze najlepszej osobie. Publiczność z całym szacunkiem nie przejmowała się Wiktorią i Maurycym. Tylko bardzo myślała o dobru Mikołaja. Myślę, że łzami Wiktorii i Maurycego się nie przejmują. Czy to jest ok? Nie wiem. Ja się starałem przejmować wszystkimi - wyjawił Tomek Wygoda.

Jest duża grupa zwolenników, a z tą grupą nie ma co dyskutować i trzeba się dzisiaj cieszyć - podsumował juror.

Zobacz także:

Wojciech Olkusnik/East News Tomasz Wygoda