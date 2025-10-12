Maurycy Popiel szczerze o ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". "To jest po prostu przykre"
Maurycy Popiel i Sara Janicka nie ukrywali emocji komentując odpadnięcie kolejnej pary z "Tańca z Gwiazdami". Przed kamerą zabrali głos w sprawie Lanberry, która musiała pożegnać się z programem. Aktor mówi wprost o wielkim smutku.
Maurycy Popiel i Sara Janicka tuż po zakończeniu czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami" podsumowali to, co wydarzyło się w programie. Przed kamerą skomentowali odpadnięcie Lanberry.
Popiel i Janicka komentują odpadnięcie Lanberry z "Tańca z Gwiazdami"
Za nami cztery odcinki najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W ostatniej odsłonie tanecznego show z marzeniami o Kryształowej Kuli musieli pożegnać się Lanberry i Piotr Musiałkowski którzy zatańczyli pasodoble. I chociaż od jurorów otrzymali 31 punktów, to po podsumowaniu głosów widzów to oni odpadli z programu.
Po zakończeniu programu Maurycy Popiel i Sara Janicka w rozmowie z reporterem Party.pl skomentowali odpadnięcie kolejnej pary z "Tańca z Gwiazdami".
Do tej najgorszej części programu nie da się przyzwyczaić
Jest to po prostu przykre bo trenujemy od dwóch miesięcy w pomieszczeniach obok, widzimy się praktycznie codziennie, życzymy sobie jak najlepiej, trzymamy za siebie kciuki i to jest gorzki moment dla nas wszystkich
Co jeszcze powiedzieli przed naszą kamerą? Zobaczcie nasz materiał wideo.
Kibicujecie Maurycemu Popielowi i Sarze Janickiej w "Tańcu z Gwiazdami"?
