Maurycy Popiel i Sara Janicka tuż po zakończeniu czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami" podsumowali to, co wydarzyło się w programie. Przed kamerą skomentowali odpadnięcie Lanberry.

Popiel i Janicka komentują odpadnięcie Lanberry z "Tańca z Gwiazdami"

Za nami cztery odcinki najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W ostatniej odsłonie tanecznego show z marzeniami o Kryształowej Kuli musieli pożegnać się Lanberry i Piotr Musiałkowski którzy zatańczyli pasodoble. I chociaż od jurorów otrzymali 31 punktów, to po podsumowaniu głosów widzów to oni odpadli z programu.

Po zakończeniu programu Maurycy Popiel i Sara Janicka w rozmowie z reporterem Party.pl skomentowali odpadnięcie kolejnej pary z "Tańca z Gwiazdami".

Do tej najgorszej części programu nie da się przyzwyczaić podsumowała tancerka.

Jest to po prostu przykre bo trenujemy od dwóch miesięcy w pomieszczeniach obok, widzimy się praktycznie codziennie, życzymy sobie jak najlepiej, trzymamy za siebie kciuki i to jest gorzki moment dla nas wszystkich powiedział Maurycy Popiel.

