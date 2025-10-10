Andrzej Popiel to starszy o 5 lat brat Maurycego Popiela, znanego z serialu „M jak miłość” i programu „Taniec z Gwiazdami”. Okazuje się, że Andrzej również od lat związany jest z aktorstwem, a jego obecność w popularnych serialach przeszła niemal niezauważona. Mało kto wiedział, że rodzina Maurycego Popiela skrywa takie artystyczne tajemnice. Andrzej Popiel ukończył krakowską Akademię Sztuk Teatralnych, a swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął już w 2008 roku. To o sześć lat wcześniej niż jego młodszy brat, który dopiero w 2014 roku pojawił się na ekranach telewizorów. Obaj wywodzą się z artystycznej rodziny – ich matką jest Lidia Bogaczówna, ceniona aktorka teatralna i filmowa.

Kariera Andrzeja Popiela: seriale, w których występował

Choć jego nazwisko nie rozbrzmiewało głośno w mediach, Andrzej Popiel zagrał w wielu popularnych serialach TVP. Można go było zobaczyć m.in. w takich produkcjach jak „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex” czy „Na dobre i na złe”. Aktor nie szukał medialnego rozgłosu, a mimo to konsekwentnie rozwijał swoją karierę. Debiutujący w 2008 roku Andrzej Popiel zdobywał doświadczenie na planach seriali, które cieszą się dużą oglądalnością. Jego role nie były może pierwszoplanowe, ale nie można zaprzeczyć, że aktor konsekwentnie budował swoje portfolio. Dziś wielu widzów nie zdaje sobie sprawy, że brat znanego Maurycego Popiela tak długo działał w branży filmowej.

Rodzina Popielów to prawdziwe aktorskie imperium. Lidia Bogaczówna, mama braci, przez lata związana była z krakowskim teatrem i zyskała uznanie dzięki rolom w filmie „Seksmisja” oraz w programie „Spotkanie z Balladą”, gdzie wcielała się w postać Helusi. Jej wkład w rozwój kariery synów był nieoceniony – Maurycy sam przyznał, że to mama była jego pierwszym krytykiem i nauczycielem aktorstwa. Bracia Popielowie podążają własnymi ścieżkami w świecie show-biznesu. Maurycy zdobył serca widzów jako gwiazda „M jak miłość” i uczestnik „Tańca z Gwiazdami”. Andrzej natomiast zdecydował się na mniej medialną, ale równie artystycznie ambitną drogę. Zaskakujące jest, że mimo tylu wspólnych elementów, ich kariery nie były dotąd szerzej kojarzone ze sobą.

Życie prywatne Andrzeja Popiela: sport, Instagram i pasje

Choć unika błysku fleszy, Andrzej Popiel jest aktywny w mediach społecznościowych. Na jego profilu na Instagramie można dostrzec inną twarz aktora – sportowca. Andrzej nie tylko gra w serialach, ale również bierze udział w maratonach, co stanowi dla niego ogromną pasję.

Bieganie i zdrowy tryb życia to ważna część życia starszego brata Maurycego Popiela. Fotografie z zawodów i treningów, publikowane na Instagramie pokazują jego zaangażowanie i konsekwencję również poza planem filmowym. Widać, że dla Andrzeja ważna jest równowaga pomiędzy karierą zawodową a pasjami osobistymi.

