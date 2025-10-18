Maurycy Popiel spojrzał na Sarę Janicką i wyjawił: „To jest chyba pierwszy raz, że Sara się ze mną w czymś zgodziła”
Ostatni odcinek „Tańca z Gwiazdami” był wyjątkowy pod wieloma względami. Tym razem uczestnicy nie tańczyli tylko dla jurorów i widzów przed telewizorami, ale przede wszystkim dla swoich najbliższych, którzy zasiedli na widowni. Wzruszenie, emocje i szczere gesty wsparcia sprawiły, że atmosfera w studiu była niezwykle ciepła i rodzinna. Dla wielu gwiazd występ w obecności ukochanych osób okazał się nie tylko artystycznym wyzwaniem, ale też pięknym, osobistym przeżyciem.
Emocje po ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” wciąż nie opadły. Maurycy Popiel i Sara Janicka, jedna z najbardziej wyrazistych par tego sezonu, nadal żyją tym, co wydarzyło się na parkiecie. Ich występ wzbudził ogromne poruszenie – zarówno wśród jurorów, jak i widzów, którzy w mediach społecznościowych nie szczędzili im ciepłych słów.
Emocje po rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Jak zdradził Maurycy, minęło już trochę czasu od emisji programu, ale napięcie i emocje nadal są wyczuwalne. Aktor nie ukrywa, że taniec stał się dla niego prawdziwą przygodą, w której odkrywa zupełnie nową stronę siebie.
To jest wyjątkowy dzień dla mnie zobaczyć choreografię pozostałych uczestników z członkami swoich rodzin. Jest to piękne, wzruszające, momentami zabawne, ale przede wszystkim jest to czułe i ciepłe. Moje emocje do jutra będą stygły
U jego partnerki, Sary Janickiej, jest podobnie. Profesjonalna tancerka, znana z perfekcjonizmu i ogromnego zaangażowania, przyznała, że ten występ kosztował ją sporo emocji.
Przy kilku występach byłam wzruszona
Podczas rozmowy po odcinku Maurycy żartobliwie spojrzał na Sarę i wypalił słowa, które rozbawiły wszystkich obecnych:
To jest chyba pierwszy raz, że Sara się ze mną w czymś zgodziła.
To spontaniczne zdanie pokazuje, że między nimi panuje wyjątkowa chemia — czasem pełna napięcia, ale zawsze prawdziwa.
