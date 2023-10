Widzowie poznali Martę Turską w pierwszej edycji programu "Top Model". Wówczas jeszcze celebrytka była znana pod panieńskim nazwiskiem Szulawiak. Od jej debiutu minęła już ponad dekada, a w tym czasie jej życie mono się zmieniło. Dzisiaj gwiazda ma męża i czwórkę dzieci. Swojej przyszłości nie związała z modelingiem. Przed występem w telewizji pracowała jako tancerka w klubie nocnym. Jak poznała swojego ukochanego?

W rozmowie z naszym reporterem Marta Turska otworzyła się na temat obecnego męża i ojca jej czwórki dzieci. Mariusza Turskiego poznała przez przypadek, w dodatku mężczyzna nie zrobił na niej najlepszego pierwszego wrażenia. Celebrytka do dziś pamięta mało eleganckie buty przedsiębiorcy. Na szczęście w pamięć zapadły jej także oczy ukochanego.

13 grudnia, 13 lat temu zadzwoniła do mnie moja koleżanka z Top model i mówi do mnie: słuchaj, jest impreza, trzydziestka jakiegoś warszawskiego biznesmena i czy byś nie chciała ze mną iść. Ja mówię, że absolutnie nigdzie nie idę. Taka śnieżyca. Ja sobie siedzę pod kocykiem, piję herbatkę. Ona mówi: Ale posłuchaj, pięć stów za to płacą.

Spotkaliśmy się z Olą w limuzynie i czekałyśmy na tego warszawskiego biznesmena. Pamiętam, że otworzyły się drzwi, on wchodził z ekipą i pierwsze, co zobaczyłam, to buty. Myślę sobie: o rany, co za wieśniak. Jak można iść na imprezę w takich butach z zawiniętymi czubkami, białe od soli, brudne. Ale zobaczyłam potem jego oczy i mówię: Łał, to będzie ojciec moich dzieci.

Marta Turska