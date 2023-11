Miniona edycja "Rolnik szuka żona" dobiega końca. Niestety nie wszystkim udało się znaleźć miłość w programie. Wiadomo już, że Agnieszka nie zdecydowała się na żadnego z kandydatów. Jej decyzja byłą szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Teraz Marta Paszkim z 7. edycji miłosnego show skomentowała te wydarzenia. Jak myślicie, co powiedziała?

Rolnik szuka żony": Marta Paszkin o decyzji Agnieszki?

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny byli uczestnikami 7. edycji "Rolnik szuka żony" - to właśnie na wizji zakwitło uczucie między nimi, które trwa do dziś. W tym roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Owocem ich miłości jest syn Adam, który już wkrótce doczeka się rodzeństwa, ponieważ uczestniczka show znów jest w ciąży. Reporterka Party.pl odwiedziła małżeństwo, by porozmawiać o ich planach na przyszłość. W trakcie rozmowy został również poruszony temat uczestników 10. edycji miłosnego show dla rolników. Para odniosła się do decyzji Agnieszki, która zdecydowała, że nie wybierze żadnego z kandydatów.

Absolutnie nie oceniam tej decyzji negatywnie, no po co będzie brnęła w coś, co nie ma racji bytu — powiedziała Marta Paszkin.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, w którym Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zdradzili, co sądzą o uczestnikach 10. edycji "Rolnik szuka żony". Para odniosła się do tego, czy kandydaci wzięli udział w programie dla miłości, czy sławy. Jak myślicie, co odpowiedzieli?