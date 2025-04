Marianna Schreiber jest obecnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek w naszym show-biznesie. 34-latka nie boi się wypowiadać na żaden temat i potrafi też wbić szpileczkę. Teraz ponownie to zrobiła, tym razem padło na Klaudię Halejcio i Małgorzatę Rozenek.

Marianna Schreiber to polska celebrytka i uczestniczka programów reality show. Zyskała rozgłos głównie dzięki swojemu kontrowersyjnemu wizerunkowi medialnemu, a po jej udziale w drugim sezonie "Królowej przetrwania" zrobiło się o niej jeszcze głośniej. Ostatnio Marianna Schreiber ponownie uderzyła w Agnieszkę Kaczorowską, a teraz wypowiedziała się na temat zachowana Klaudii Halejcio i Małgorzaty Rozenek w mediach społecznościowych. Celebrytka w rozmowie z reporterką Party.pl odniosła się do swojego filmu, w którym gorzko podsumowała aktorkę i gwiazdę TVN.

Nie rozumiem, dlaczego ludzie pokazują, co to nie mają, co to nie kupują i tak dalej, a w rzeczywistości to jest jakiś bogaty ojciec albo w przypadku Klaudii Halejcio no to jest bogaty facet i tak dalej. Nie to, że ja jakoś zazdroszczę i tak dalej, natomiast no trzeba powiedzieć tym ludziom: ''No ja mam ten dom, bo mój facet ma hajs. Ja mam te wszystkie wycieczki, te wszystkie rzeczy, bo mój chłop ma hajs, bo sama na reklamach zarabiam nie wiem 30 koła, 40, 50''.Takie właśnie tworzenie w ludziach takiego czegoś, że tłamszę was, a teraz wy czujcie się gorsi, was na to nie stać, a mnie tak

– powiedziała Marianna Shreiber.