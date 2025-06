Marek i Kornelia z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z nielicznych par, której udało się zbudować trwały związek po programie. Choć ich relacja rozwijała się przed kamerami, Marek nie ograniczał się jedynie do pomocy oferowanej przez ekspertów telewizyjnych — zdecydował się także na prywatną terapię psychologiczną. Jak sam przyznał w rozmowie z Party.pl, to właśnie dzięki niej zyskał większą pewność siebie, poprawił relacje rodzinne i nauczył się stawiać granice. Terapeutyczne wsparcie okazało się kluczowe nie tylko dla jego osobistego rozwoju, ale i dla budowania zdrowej relacji z Kornelią.

Reklama

Marek ze "ŚOPW" o terapii psychologicznej

Marek i Kornelia poznali się w 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", gdzie zostali połączeni przez ekspertów w ramach społecznego eksperymentu. Choć spotkali się dopiero w dniu ślubu, między nimi szybko zaiskrzyło. W finale programu oboje zdecydowali się kontynuować małżeństwo, wyznając sobie miłość. Ich relacja była na tyle silna, że jako jedyni z trzech par tej edycji pozostali razem po zakończeniu programu. W 2024 roku Marek i Kornelia wzięli ślub kościelny wśród najbliższych i dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. W rozmowie w naszym studiu Party.pl Marek przyznał, że w trakcie programu korzystał nie tylko ze wsparcia ekspertów, ale również i prywatnej terapii psychologicznej.

W trakcie całego eksperymentu też miałem terapię psychologiczną, co też mi dużo dała. Dało mi to zbudowanie tej pewności siebie. Polepszeniu kontaktów z mamą i babcią, wyznaczenie też granic powiedział Marek.

To jednak nie wszystko! Jak terapia miała wpływ na samego Marka? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

Zobacz także:

Reklama