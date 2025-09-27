Marcin Rogacewicz bierze udział w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" i postawił sobie za cel sprawdzenie się na tanecznym parkiecie. Jego partnerką w tanecznym show jest Agnieszka Kaczorowska. Para ta już na starcie programu zwróciła uwagę widzów, kiedy w pierwszym odcinku zatańczyli quickstepa, a potem pokazali wymowny pocałunek, który był potwierdzeniem ich prywatnej relacji, o której spekulowano już od dawna. Już niebawem przed nimi kolejny odcinek, a tymczasem na treningu doszło do nieoczekiwanego zdarzenia...

Marcin Rogacewicz ma limo pod okiem

Marcin Rogacewicz w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim opowiedział o drobnym wypadku podczas treningu. Już na wstępie wytłumaczył się z siniaka pod okiem. Sytuacja wyglądała poważnie?

Tańczyliśmy, tańczyliśmy i na trzeciej generalnej w niedzielę przed live'em przesunąłem się o jakieś pięć, siedem centymetrów za blisko i dostałem z łokcia. wyznał Marcin Rogacewicz

Okazuje się, że make-up ukrył wszystko i nie było widać siniaka, ale oboje wspominają całą sytuację z dużą dozą poczucia humoru:

Usłyszałem tylko takie: 'Sorry'. Powiedziałem tylko: 'Nic się nie stało' i tańczyliśmy dalej. (...) Patrzę i widzę górę jakąś. To było takie symboliczne..., ale goi się. - dodał aktor.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Marcinem Rogacewiczem. Co tam się wydarzyło?

