Marcin Rogacewicz z podbitym okiem. To się wydarzyło przed "Tańcem z Gwiazdami"
Marcin Rogacewicz został kontuzjowany podczas treningu do "Tańca z gwiazdami". "Dostałem z łokcia" - przyznał aktor. To wydarzyło się tuż przed odcinkiem na żywo. Jak całą sytuację skomentował Marcin Rogacewicz? Zwrócił uwagę na jedną rzecz.
Marcin Rogacewicz bierze udział w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" i postawił sobie za cel sprawdzenie się na tanecznym parkiecie. Jego partnerką w tanecznym show jest Agnieszka Kaczorowska. Para ta już na starcie programu zwróciła uwagę widzów, kiedy w pierwszym odcinku zatańczyli quickstepa, a potem pokazali wymowny pocałunek, który był potwierdzeniem ich prywatnej relacji, o której spekulowano już od dawna. Już niebawem przed nimi kolejny odcinek, a tymczasem na treningu doszło do nieoczekiwanego zdarzenia...
Marcin Rogacewicz ma limo pod okiem
Marcin Rogacewicz w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim opowiedział o drobnym wypadku podczas treningu. Już na wstępie wytłumaczył się z siniaka pod okiem. Sytuacja wyglądała poważnie?
Tańczyliśmy, tańczyliśmy i na trzeciej generalnej w niedzielę przed live'em przesunąłem się o jakieś pięć, siedem centymetrów za blisko i dostałem z łokcia.
Okazuje się, że make-up ukrył wszystko i nie było widać siniaka, ale oboje wspominają całą sytuację z dużą dozą poczucia humoru:
Usłyszałem tylko takie: 'Sorry'. Powiedziałem tylko: 'Nic się nie stało' i tańczyliśmy dalej. (...) Patrzę i widzę górę jakąś. To było takie symboliczne..., ale goi się.
Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Marcinem Rogacewiczem. Co tam się wydarzyło?
