Małgorzata Tomaszewska jest jedną z popularniejszych polskich prezenterek, którą fani chętnie oglądają na ekranie. Dotychczas pojawiła się w licznych programach, a także poprowadziła wiele wydarzeń kulturowych. Do niedawna była głównie kojarzona z TVP, jednak podobnie jak koleżanki i koledzy po fachu, była zmuszona nagle rozstać się ze stacją. Niedawno ogłoszono ją jako nową gwiazdę "Dzień Dobry TVN"! Co sama Tomaszewska ma w tym temacie do powiedzenia?

Małgorzata Tomaszewska wprost o współpracy z TVN

Choć plotki dotyczące przejścia Tomaszewskiej do TVN pojawiały się już od dawna, dopiero ostatnio zostały oficjalnie potwierdzone. W poniedziałek wielkanocny prezenterka pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie ogłoszono, że dołącza do ekipy. Jej zadaniem będzie tworzenie reportaży.

Wiadomość o dołączeniu Tomaszewskiej odbiła się szerokim echem w sieci i wywołała głównie pozytywne reakcje wśród fanów. Teraz, w rozmowie z naszą reporterką, prezenterka odniosła się do samych warunków współpracy. Jak podkreśliła, jest z nich zadowolona, ale nie chce porównywać ich do warunków w Telewizji Polskiej.

Ja jestem tu i teraz, więc ja w ogóle nie myślę, co będzie za chwilę, nie myślę, co było przed chwilą

Małgorzata Tomaszewska ma dość jasne stanowisko w tej sprawie. Co jeszcze nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

