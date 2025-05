Małgorzata Tomaszewska ponownie zagościła na ekranach polskich widzów, tym razem jako nowa twarz porannego programu "Dzień Dobry TVN". Po niełatwym okresie zawodowym i niespodziewanym rozstaniu z Telewizją Polską, dziennikarka nie tylko wróciła do mediów, ale zrobiła to z nową energią i entuzjazmem. W rozmowie z Party.pl szczerze opowiedziała o kulisach dołączenia do redakcji TVN i nie mogła przeoczyć opowieści o pewnym przystojniaku.

Małgorzata Tomaszewska o nowej roli w TVN

Małgorzata Tomaszewska swoją karierę w mediach rozpoczęła w 2012 roku, prowadząc programy sportowe. Później była prezenterką pogody w Polsacie oraz dziennikarką show-biznesową. Od 2018 roku związana była z Telewizją Polską, gdzie prowadziła programy takie jak "Pytanie na śniadanie", "The Voice of Poland" oraz "Dance Dance Dance". Niestety jakiś czas temu została zwolniona ze stacji, o czym dowiedziała się z mediów. Jednak w nowym roku los ponownie się do nie uśmiechnął i dziennikarka dołączyła do zespołu "Dzień Dobry TVN". W rozmowie z naszą dziennikarką Tomaszewska zdradziła, jak to się stało, że trafiła do śniadaniówki TVN.

To był taki przystojny mężczyzna, do którego trochę się bałam podejść, którego się trochę krępowałam. Natomiast, jak się już ośmieliłam, no to jestem szczęśliwa, jestem zadowolona. Bardzo ciepłe przyjęcie mnie na początku spotkało więc z tego się bardzo cieszę... powiedziała Małgorzata Tomaszewska.

Koniecznie obejrzyj nasz materiał wideo powyżej, by usłyszeć, co jeszcze miała do powiedzenia Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka potwierdziła również plotkę, która krążyła na temat stacji TVN i Dzień Dobry TVN.

