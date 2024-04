Małgorzata Rozenek-Majdan na temat in vitro ma zdecydowanie większą wiedzę niż wiele innych osób zarówno ze świata show-biznesu jak i poza niego. Wszystko przez to, że jest mamą trzech synów urodzonych dzięki metodzie in vitro. Gdyby nie ta metoda Rozenek nie miała szans na macierzyństwo.

Małgorzata Rozenek-Majdan ma w planach iść w politykę?

Małgorzata Rozenek-Majdan niczym lwica walczyła o ważny przede wszystkim dla nas kobiet temat, jakim jest in vitro. Rozenek prowadzi fundację MRM, jest ambasadorką inicjatywy "Tak dla in vitro". Projektem ustawy jest to, aby in vitro było refundowane z budżetu państwa. Inicjatywa została przyjęta pozytywnie i wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Podczas rozmowy z Party.pl na pytanie, czy Rozenek widzi się w polityce, odpowiedziała:

Ja mam taką potrzebę sprawczości. Na pewno jestem kobietą, która lubi brać sprawy w swoje ręce. Przez bardzo wiele lat po prostu mówiłam o edukacji na temat procedur in vitro, czy w ogóle leczenia niepłodności, że jest bardzo ważne. W pewnym momencie dochodzi do ciebie takie poczucie, że trzeba coś z tym zrobić. Ja lubię wprowadzać słowa w czyn - odpowiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Co jeszcze zdradziła nam Małgosia i czy pójdzie w stronę polityki? Zobaczcie sami w naszym wideo.

