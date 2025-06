Maja Todd, świeżo upieczona Miss Polonia 2025, nie kryje, że zdobycie prestiżowego tytułu wiąże się dla niej z ogromnym wyzwaniem. Choć 20-letnia studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od lat marzyła o koronie, teraz mierzy się z presją i oczekiwaniami, jakie niesie za sobą nowa rola. Jak poradzi sobie z nowymi obowiązkami i co zdradziła nam tuż po finale?

Maja Todd została Miss Polonia 2025 podczas gali finałowej, która odbyła się 22 czerwca w warszawskim ATM Studio. 20-letnia mieszkanka Katowic, urodzona w Wielkiej Brytanii, obecnie studiuje na pierwszym roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jako nowa Miss Polonia, Maja Todd będzie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, a także angażować się w działania charytatywne i społeczne. Ona sama nie ukrywa, że czuje presje związku z tytułem Miss.

Jest to naprawdę duża presja. Myślę, że będzie to coś, do czego będę musiała się przyzwyczaić. Dopiero mam 20 lat i nadal się uczę wielu rzeczy

zdradziła Maja.