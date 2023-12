Co roku Maja Hyży była gwiazdą Sylwestra Marzeń TVP i nawet będąc w ciąży nie zrezygnowała z występu na dużej scenie. W tym roku jednak nie zobaczymy jej na ekranie naszych telewizorów w sylwestrową noc. Wokalistka zdradziła, że pojawi się na nieco mniejszej imprezie. Wy też możecie się na niej pojawić!

W zeszłym roku Maja Hyży wystąpiła w trzech kreacjach na Sylwestrze Marzeń TVP, na którym zaprezentowała fantastyczne show. W 2021 roku nawet będąc w ciąży gwiazda postanowiła wystąpić sylwestrowej scenie. Wokalistka była wówczas w ciąży ze swoją drugą córeczką Zosią. Teraz wielkimi krokami znów zbliża się Sylwester, więc postanowiliśmy zapytać artystkę o to, czy znów będziemy mogli zobaczyć ją na scenie. 34-latka zdradziła, że ma zamiar wystąpić przed publicznością, ale tym razem nie na scenie TVP.

Lubię doświadczać nowych rzeczy, natomiast no scena zawsze mnie ciągnęła i ciągnąć będzie. Jeżeli miałabym wybierać, no to zawsze wybiorę scenę większą, ale tak się potoczyła sytuacja, tak się potoczył los

— powiedziała Maja Hyży.