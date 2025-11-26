11. edycja „Hotelu Paradise” przyniosła ekscytujące zmiany, ale również wprowadziła do programu charyzmatycznych uczestników. Wśród nich znalazła się 26-letnia Magda Niestój z Warszawy. Magda to makijażystka oraz studentka charakteryzacji, która wcześniej współpracowała m.in. z Sylwią Madeńską, TeenZ i Kingą Mendralą z „True Love”. Do programu trafiła po trudnym, toksycznym związku, który całkowicie odmienił jej życie.

W "Hotelu Paradise" Magda stworzyła relację z Milanem, który początkowo był jej najlepszym przyjacielem w programie. Ich relacja była pełna zwrotów akcji, ale wydawało się, że Magda ma nadzieję, że po powrocie do Polski spróbują stworzyć związek. Niestety, dziś wiemy już, że tak się nie stało. Po zakończeniu show widywali się jeszcze przez krótki czas, ale kontakt między nimi szybko się urwał. A czy teraz Magda z "Hotelu Paradise" jest zakochana?

Magda z "Hotelu Paradise" ujawniła, czy jej serce jest zajęte

Magda Niestój w wywiadzie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską ujawniła, jaki jest jej ideał mężczyzny i już dłużej nie ukrywa, czy jest w związku. Magda z "Hotelu Paradise" mówi wprost:

Moje serce jest zajęte przez... mojego pieska i to by było na tyle. powiedziała wprost Magda z 'Hotelu Paradise'

Uczestniczka przyznała wprost, że mimo różnych doświadczeń, to cały czas jest otwarta na miłość:

Ja cały czas jestem otwarta, tylko coś ta miłość nie przychodzi. Ja też jestem wybredna, może tego nie widać, ale jestem wybredna mocno. dodała uczestniczka.

Magda podkreśla, że do tej pory traktowała mężczyzn, jak przyjaciół i być może również to miało wpływ na jej relacje. A czy jej partner może być związany z show-biznesem? Z tym uczestniczka nie ma problemu:

Ja zauważyłam tendencję pakowania wszystkich panów do woreczka przyjaciele. (...) Mogłaby być z show-biznesu. Nie mam problemu z tym, że ktoś jest rozpoznawalny.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Magdą Niestój. Co jeszcze zdradziła po zakończeniu przygody z randkowym show!

