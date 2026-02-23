Magda Gessler nie była na to gotowa. "To jakiś obłęd"

Choć może się wydawać, że Magda Gessler i Doda należą do dwóch różnych światów, w ostatnim tygodniu nazwiska obu pań często pojawiały się obok siebie w nagłówkach. Wszystko przez komentarz restauratorki, która zasugerowała wokalistce, że działania na rzecz zwierząt po części mogą wynikać z chęci poprawienia wizerunku. Doda się wściekła i mocno odpowiedziała gwieździe „Kuchennych rewolucji”, nazywając ją „wrednym czupiradłem”.

Magda Gessler oceniała sukces „Kuchennych rewolucji”. Powiedziała o „realnym pomaganiu”

Nasza reporterka miała okazję porozmawiać z Magdą Gessler na prezentacji ramówki TVN. Słynna restauratorka opowiedziała o sukcesie „Kuchennych rewolucji”. Stwierdziła, że czasem jej program jest wyświetlany nawet 10 razy dziennie, jeśli policzyć odcinki pokazywane we wszystkich stacjach grupy Warner Bros. Zauważyła, że jej fani chętnie oglądają też starsze sezony.

To jest jakiś obłęd. I teraz jest moda na to, żeby seryjnie oglądać stare KR, czekając na nowe powiedziała Magda Gessler.

W dalszej części restauratorka podkreśliła, że duże zainteresowanie programem wynika z jego autentyczności. Przypomniała, że w „Kuchennych rewolucjach” oglądamy prawdziwe ludzkie historie. Dodała również, że za każdym razem stara się pomóc wszystkim osobom, które poznaje w trakcie nagrywania.

Skąd ten sukces? Z prawdy. Z tego, że nie jestem koniunkturalna. Z tego, że walczę naprawdę o tę restaurację, jakby była moja. O prawa człowieka, o prawa ludzi tam pracujących, o prawa właścicieli. Ja jestem realna, ja realnie pomagam. To nie jest kit przekazała Gessler.

Afera z Dodą i Magdą Gessler. Padły naprawdę mocne słowa

W drugiej połowie lutego mówiło się jednak nie o „Kuchennych rewolucjach”, a o słowach gwiazdy programu. Warto przypomnieć, że Doda nazwała Magdę Gessler „wrednym czupiradłem” po tym, jak restauratorka zasugerowała, że akcje na rzecz zwierząt wokalistki mogą wynikać nie tylko z dobrego serca, ale i chęci poprawy wizerunku w mediach.

Później o tym konflikcie mówiła już cała Polska. Wokalistka udzieliła wywiadu na łamach Onet Rano i gdy padło pytanie o Magdę Gessler, Doda nie wytrzymała.

