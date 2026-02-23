Podczas nagrania odcinka programu "Magda gotuje internet" z Agnieszką Włodarczyk doszło do sceny, która na długo zapisze się w pamięci widzów. Magda Gessler, podczas wspólnego gotowania z aktorką podpaliła patelnię. W efekcie na planie pojawił się wysoki słup ognia, wykraczający poza kadr, co natychmiast wywołało strach wśród obecnych. Agnieszka Włodarczyk, gwałtownie odsunęła się od ognia, a sama Gessler przez chwilę wyglądała na zdezorientowaną. Po kilku sekundach jednak zdołała ugasić płomienie i uspokoić sytuację. Strażacy nie mogli przejść obojętnie wobec tego, co zostało pokazane w TVN i piszą wprost o braku odpowiedzialności!

Płomienie na planie programu "Magda gotuje internet" wywołały burzę w sieci

Nagłe pojawienie się ognia nie uszło uwadze specjalistów. Na facebookowym profilu serwisu Remiza.pl pojawił się ostry apel strażaków skierowany bezpośrednio do stacji TVN. Strażacy podkreślili, że telewizja, mając tak ogromny zasięg i wpływ na widzów, powinna wziąć odpowiedzialność za prezentowane treści. Strażacy zarzucili produkcji ignorowanie poważnego zagrożenia pożarowego i brak jakiegokolwiek elementu edukacyjnego w sytuacji, która mogła skończyć się tragicznie.

TVN, z pełną powagą: macie ogromny zasięg i wpływ na widzów. Pokazując takie sytuacje, macie również odpowiedzialność. Ignorowanie tak poważnego zagrożenia pożarowego, bez choćby minimalnego elementu edukacyjnego, to poważne niedopatrzenie. W takiej sytuacji widzowie powinni usłyszeć jasny komunikat, jak bezpiecznie postępować. Show nie usprawiedliwia braku odpowiedzialności. Kolejnym razem - pokażcie, co zrobić, żeby uniknąć tragedii. To nie tylko rozrywka - to odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi - czytamy w komunikacie Polskiego Serwisu Pożarniczego Remiza.pl

Strażacy zwrócili również uwagę, że widzowie powinni otrzymać jasny przekaz, jak zachować się w razie podobnego incydentu w domu.

Internauci podzieleni po aferą z płonącą patelnią w programie Magdy Gessler

Cały incydent z płonącą patelnią został nie tylko nagrany przez kamery, ale i pojawił się w programie, a następnie błyskawicznie trafił do internetu. Fragment z wybuchem ognia zdobył ogromną popularność, ale jednocześnie wywołał falę kontrowersji.

U góry masz różnego rodzaju instalacje itd jak by to się zajęło ogniem to Gessler by miała problemy i ma fart, że system PPOŻ nie zareagował bo by była kurtyna wody i przerwany program

Bardzo nieodpowiednie zachowanie. Tak podobnie zaczął się pożar w sylwestra w Szwajcarii. Zapaliły się tam kasetony od sztucznego ognia. Pożar rozwinął się błyskawicznie i mogło być podobnie

Widzowie są podzieleni: część komentuje nieodpowiedzialność prowadzącej, inni bagatelizowali całe zdarzenie, twierdząc, że takie sytuacje się zdarzają.

Pani Magdaleno, czas na powrót do podstawówki - tam na pokazach lub z filmików strażackich już dzieci wiedzą, że tak się płonącego oleju nie gasi.

Dała radę i opanowała ogień

Faktycznie sądzicie, że cała sytuacja wymknęła się spod kontroli?

