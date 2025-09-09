Maffashion wzięła udział w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Wielką zwyciężczynią show została Anita Sokołowska, a Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk ostatecznie zajęli 3. miejsce. Influencerka nie ukrywa, że ma sentyment do tego programu i planuje oglądać nową edycję.

Maffashion nadal planuje oglądać "Taniec z Gwiazdami"

Julia Kuczyńska, znana również jako Maffashion, to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych blogerek modowych oraz influencerek w Polsce. Ukończyła kulturoznawstwo ze specjalizacją grafika projektowa na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Potem przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zaczęła pracę w branży modowej.

W 2009 roku założyła bloga, prezentując swoje stylizacje i to właśnie od tego momentu zaczęła zapisywać się na kartach polskiej blogosfery modowej. Dziś jest jedną z najpopularniejszych influencerek i jest rozpoznawalna nie tylko w sieci, ale coraz częściej pojawia się na antenie Polsatu od kiedy wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Wtedy Julia Kuczyńska zajęła trzecie miejsce razem z Michałem Danilczukiem i podbiła serca widzów.

Maffashion ma już swojego faworyta w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Julia Kuczyńska w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim przyznała, że zamierza oglądać nową edycję "Tańca z Gwiazdami". Co więcej, jedną z jej uczestniczek namawiała nawet na przygodę w tym wyjątkowym show:

Jest osoba, którą namawiałam do udziału w programie, bo tak się trochę wahała... Eva Minge, którą serdecznie pozdrawiam. - powiedziała wprost Maffashion

To nie wszystko! Maffashion sama podkreśla, że to będzie wyjątkowo mocna edycja i jeszcze nie wiadomo, który z uczestników zaskoczy najbardziej:

Ta edycja jest bardzo mocna, jestem ciekawa każdej osoby i tak naprawdę to nie wiadomo, kto tutaj zaskoczy. Poza tym ten program już mnie nauczył, że jest nieprzewidywalnie - dodała influencerka

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Julią Kuczyńską? Co jeszcze powiedziała o nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

