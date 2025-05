Julia Kuczyńska, znana szerzej jako Maffashion, po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów szczerym wyznaniem na temat medycyny estetycznej. Influencerka, która od lat inspiruje tysiące osób swoimi stylizacjami i urodowymi poradami, otwarcie przyznała, że od czasu do czasu sięga po zabiegi poprawiające wygląd. Na jaki zabieg najchętniej chodzi? Koniecznie sprawdźcie.

Maffashion zaskoczyła wyznaniem na temat medycyny estetycznej

Maffashion to popularna polska influencerka modowa i lifestyle’ow, która ma prawie 1,5 milion obserwujących na Instagramie. 37-latka chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie w mediach społecznościowych, ale również dzieli się modowymi i makijażowymi inspiracjami. Trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich lat influencerka wygląda coraz lepiej. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl Maffashion została zapytana o to, co sądzi o medycynie estetycznej. Okazało się, że sama chętnie z niej korzysta.

Korzystam czasami, brzmi to tak górnolotnie. Nie no botoks, tutaj ta lwia zmarszczka mi często przeszkadza. Już pod koniec dnia wyglądam na taką wkurzoną więc pozwalam sobie raz na jakiś czas tę lwią zmarszczkę tutaj zrobić powiedziała Maffashion.

To jednak nie wszystko, co Maffashion miała do powiedzenia o medycynie estetycznej. Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

