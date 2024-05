Maffashion i Michał Danilczuk w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" zajęli trzecie miejsce i dali się poznać jako niezwykle zgrany duet, a z kolei blogerka miała okazję pochwalić się swoimi doskonałymi umiejętnościami tanecznymi. Po udziale w tanecznym hicie telewizji Maffashion planuje zostać w telewizji na dłużej? Julia Kuczyńska wszystko zdradziła...

Maffashion po "Tańcu z Gwiazdami" planuje karierę w TV?

Maffashion w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską zdradziła, czy planuje dalszą karierę w telewizji i nie ukrywa, że wiele nauczyła się od Anity Sokołowskiej i Roksany Węgiel. Influencerka podkreśliła też, że choć praca przed kamerą nie jest jej obca, to format na żywo był dla niej wyzwaniem:

Ja od dekady mam do czynienia i z telewizją, i z kamerami i mam doświadczenie. Ja też nie przyszłam tutaj tak kompletnie świeża, natomiast nie ma do czynienia z formatami live, z występem przed taką publicznością i przede wszystkim z tańcem powiedziała wprost Maffashion

Blogerka dodała też, że sporo czerpała z doświadczenia, jakie miały Anita Sokołowska i Roksana Węgiel:

Anita akurat jest aktorką na deskach teatru, Roksana występuje przed ludźmi na scenie jako piosenkarka, a ja musiałam troszeczkę ponadrabiać tych rzeczy, a też od nich troszeczkę podpatrywałam. Bardzo sobie cenię możliwość pracy z takimi osobami, bo ta nauka i to, co się wyniesie na dłuższe lata to, to jest chyba najważniejsze. I w ogóle dziewczynom dziękuję za tę możliwość nauki.

Nie tylko Maffashion doceniła pracę z koleżankami z programu. Również Anita Sokołowska zwróciła się do finalistek "Tańca z Gwiazdami" po zakończeniu show, nie szczędząc im wyrazów uznania. A co z dalszą karierą w telewizji? Maffashion ma na to gotową odpowiedź:

Nie zastanawiam się nad tym, na chwilę obecną muszę wrócić do swoich obowiązków i tych rzeczy, które odstawiłam... Chcę ponadrabiać sprawy rodzinne, z przyjaciółmi i też ten Opener i wracam do pracy, a co będzie później to będzie później...

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Maffashion by dowiedzieć się, co jeszcze mówiła o Roksanie Węgiel!

