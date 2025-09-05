Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami", która swoją premierę będzie miała już 14. września. O faworytów tanecznego show zapytaliśmy Maffashion. Gwiazda zdradziła, komu kibicuje i czyje występy na parkiecie budzą w niej największą ciekawość.

Maffashion gwiazdą "Tańca z Gwiazdami"

Julia Kuczyńska, znana szerszej publiczności jako Maffashion, to znana polska influencerka i blogerka modowa. Gwiazda prężnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, a jej Instagram obserwuje już ponad 1,4 miliona fanów. Nic więc dziwnego, że stacje chętnie zapraszają ją do udziału w swoich projektach. Celebrytka ma na swoim koncie między innymi udział w jednej z edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie występowała u boku Michała Daniluka. Choć na parkiecie szło jej świetnie, ostatecznie udało jej się zająć trzecie miejsce, przegrywając z Anitą Sokołowską i Roksaną Węgiel.

Maffashion ocenia szanse uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Przed nami jubileuszowa edycja tanecznego show Polsatu. Zarówno na widowni, jak i przed telewizorem z pewnością nie zabraknie Maffashion, która już trzyma kciuki za swoich kolegów i koleżanki z branży. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, czyje występy będzie śledzić z największym zaciekawieniem.

Jest osoba, którą namawiałam do udziału w programie, bo tak się trochę wahała - Ewa Minge, którą serdecznie pozdrawiam. Jestem ciekawa Mai, jestem ciekawa pana Karolaka i Zellmann jestem ciekawa. Ta edycja jest naprawdę bardzo mocna. Jestem ciekawa każdej osoby i tak naprawdę nie wiadomo, kto tutaj zaskoczy stwierdziła w rozmowie z naszym reporterem

Maffashion chłodno wypowiedziała się również o realiach udziału w "Tańcu z gwiazdami". Obejrzyj wideo i sprawdź, żeby przekonać się, co nam powiedziała.

