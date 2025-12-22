Maciej Kubik wziął ślub w ciemno z Karoliną Bonowicz w najnowszej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało, utrzymują relację przyjacielską po programie. Uczestnik miłosnego show wyjaśnia, dlaczego jego byłej żony zabrakło na ślubie Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka.

Dlaczego Karolina ze "ŚOPW" nie pojawiła się na ślubie Anity i Adriana?

Za nami jedenasta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie mieli okazję śledzić między innymi relację Karoliny Bonowicz, która w miłosnym eksperymencie poślubiła Macieja Kubika. Choć ich związek była burzliwy, ostatecznie postanowili dać sobie szansę i zadeklarowali pozostanie w małżeństwie w finałowym odcinku. Niestety po emisji dowiedzieliśmy się, że doszło do rozstania. Mimo wszystko Karolina i Maciej zostali przyjaciółmi.

Mamy kontakt cały czas do teraz zadeklarował uczestnik programu.

Tydzień temu odbył się długo wyczekiwany ślub Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka. Para gościła na ślubie Karoliny i Macieja, nie dziwi więc fakt, że oni również zostali zaproszeni na odnowienie przysięgi uczestników trzeciej edycji programu. Karolina nie pojawiła się jednak na ślubie. Dlaczego?

Karoliny nie było bo nie mogła po prostu się pojawić bo musiała zostać w pracy. Ma nową pracę, przeprowadziła się do Warszawy i nie ma możliwości wzięcia teraz urlopu, a wesele było w piątek i po prostu nie mogła, a tak by była zaznaczył Maciej.

Co jeszcze powiedział nam Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Zobaczcie nasz materiał wideo.

Czy Karolina i Maciej są parą po "ŚOPW"?/Fot. Facebook Ślub od pierwszego wejrzenia TVN

Zobacz także: