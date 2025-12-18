Jedną z par jedenastej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli Karolina Bonowicz i Maciej Kubik. Choć w finale programu deklarowali chęć dalszego budowania małżeństwa, po powrocie do codzienności zdecydowali się zakończyć związek. Mimo rozstania Maciej podkreśla, że ekspertki programu trafnie ich ze sobą dobrały.

Maciej Kubik o doborze par przez ekspertki

Maciej Kubik wziął udział w miłosnym eksperymencie jedenastej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W rozmowie z naszą reporterką zdradził, co sądzi o doborze par przez ekspertki. Ostatecznie przecież jego małżeństwo z Karoliną nie przetrwało. Czy uważa, że psychologowie spełnili swoje zadanie?

Nie jestem do końca pewny, kto dokładnie nas dobierał. (...) Myślę, że tak. Ciężko mi powiedzieć, bo to nie ja wybieram ale myślę, że tak. Trzeba też wziąć pod uwagę jak to jest zorganizowane, jak to wszystko wygląda. Widz oglądając to nie widzi tych szczegółów, my tego nie widzimy, jakie dane mają psycholodzy zaczął Maciej.

Maciej Kubik stanął w obronie ekspertek, które po ostatnim sezonie miłosnego show spotkały się z ogromną krytyką widzów.

Z mojej perspektywy żadnej z psycholożek nie zarzuciłbym nic złego. Po prostu one miały strasznie ciężką misję do wykonania. Ja bym się nie podjął zauważył uczestnik programu.

Obejrzyj wideo i sprawdź, co jeszcze powiedział nam Maciej.

