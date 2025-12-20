Maciej Kubik zabrał głos w sprawie ślubu i wesela Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak komentuje to, co działo się na uroczystości? Wyznał całą prawdę w najnowszym wywiadzie.

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje wesele Anity i Adriana

Dokładnie 12 grudnia odbył się drugi ślub Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para zdecydowała się na kościelną uroczystość tuż po tym, jak u Adriana zdiagnozowano nowotwór mózgu - glejaka IV stopnia. Zakochani planowali skromną uroczystość, ale mnóstwo firm i osób postanowiło im pomóc i w ramach prezentu zorganizowali im wymarzoną uroczystość. Na bajkowym ślubie Anity i Adriana ze "ŚOPW" nie zabrakło sztucznego śniegu i fajerwerków, a wśród gości pojawili się inni uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na ślubie i weselu bawił się m.in. Maciej Kubik, który wziął udział w jedenastej edycji hitu TVN.

Maciej Kubik w rozmowie z Party.pl skomentował ślub i wesele Anity i Adriana. Jak wspomina ten wyjątkowy dzień i wieczór?

Bawiliśmy się świetnie, oni się świetnie bawili. Ja byłem w szoku, bo też pierwszy raz poznałem tą grupę, tych wszystkich ludzi, poprzednich uczestników. (...) To było piękne wesele. Jeśli chodzi o wystrój i organizację, to co się tam działo, w ogóle ten taniec przygotowany przez Anitę i Adriana, filmy itd. - no nie byłem jeszcze na takim weselu, naprawdę. To było takie wesele z pompą. To, że takie wesele z pompą mogło powstać w tak ciężkik okresie dla nich to tylko i wyłącznie dlatego, że oni przez ten cały czas zbierali wokół siebie wspaniałych ludzi, bo to wszystko tam co się działo to organizowali ludzie dla nich. wyznał Maciej.

Uczestnik jedenastej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi wprost, że chociaż teraz mogli cieszyć się pięknymi chwilami na weselu, to w ich życiu rozgrywa się olbrzymia tragedia i walka o życie i zdrowie Adriana.

Trzeba wziąć po uwagę to, że to jest dla Anity i Adriana bardzo ciężki czas. Ze względu na chorobę Adriana wszystko jest dużo cięższe. Ja bardzo podziwiam go za to, że on ma siłę, że oni mają siłę bo to Adrian choruje, ale Anita też to bardzo przeżywa i jest to dla niej ogromnie ciężki czas

