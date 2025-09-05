Łukasz Trochonowicz, znany w sieci jako Luka, od lat dzieli się z fanami swoją twórczością i energią w social mediach. Tym razem jednak zamiast kamery czy mikrofonu, na pierwszym planie znalazł się wybieg. Youtuber pojawił się bowiem na pokazie mody w towarzystwie… swojej mamy!

Wspólny debiut na wybiegu

Choć Luka przyznaje, że scena i występy przed publicznością nie są mu obce, tym razem emocje były zupełnie inne. Wszystko za sprawą wyjątkowej partnerki, która towarzyszyła mu podczas wydarzenia.

Cały dzień jest wyjątkowy. Byłem na wybiegu z mamą, jest moja siostra i rodzina cała z Włoch. Modelem nie zostanę, bo sam jestem aparatem, ale fajna przygoda - wyjawił nam Luka.

Jak mama Luki zareagowała na propozycję? Okazuje się, że wiadomość o udziale w pokazie była dla niej dużym zaskoczeniem. Jak zareagowała mama, kiedy usłyszała propozycję?

Nie. Nigdy. Nigdy w życiu - zacytował mamę Luka.

Dla obojga był to dzień pełen emocji, uśmiechu i wzruszeń. Youtuber wyznał, że chciał zabrać mamę na wywiad, jednak reakcja była podobna do tej z wybiegiem.

