Luka poszedł w pokazie ze swoją mamą. Tak zareagowała
Łukasz Trochonowicz "Luka" pojawił się na ostatnim pokazie wraz ze swoją mamą. Jak minął ten dzień i jak zareagowała na propozycję udziału w pokazie? Youtuber postanowił nam opowiedzieć.
Łukasz Trochonowicz, znany w sieci jako Luka, od lat dzieli się z fanami swoją twórczością i energią w social mediach. Tym razem jednak zamiast kamery czy mikrofonu, na pierwszym planie znalazł się wybieg. Youtuber pojawił się bowiem na pokazie mody w towarzystwie… swojej mamy!
Wspólny debiut na wybiegu
Choć Luka przyznaje, że scena i występy przed publicznością nie są mu obce, tym razem emocje były zupełnie inne. Wszystko za sprawą wyjątkowej partnerki, która towarzyszyła mu podczas wydarzenia.
Cały dzień jest wyjątkowy. Byłem na wybiegu z mamą, jest moja siostra i rodzina cała z Włoch. Modelem nie zostanę, bo sam jestem aparatem, ale fajna przygoda
Jak mama Luki zareagowała na propozycję? Okazuje się, że wiadomość o udziale w pokazie była dla niej dużym zaskoczeniem. Jak zareagowała mama, kiedy usłyszała propozycję?
Nie. Nigdy. Nigdy w życiu
Dla obojga był to dzień pełen emocji, uśmiechu i wzruszeń. Youtuber wyznał, że chciał zabrać mamę na wywiad, jednak reakcja była podobna do tej z wybiegiem.
Koniecznie zobacz całą rozmowę z Luką!
Zobacz także: Uwielbiana influencerka powiedziała "tak". Opowiedziała nam o zaręczynach