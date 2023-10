Lori z "Love Island" w rozmowie z Party.pl opowiedziała, co działo się w programie. Jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek randkowego show zdradziła nam kulisy hitu Telewizyjnej Czwórki. Okazuje się, że niewinne gry i zabawy tak naprawdę wywoływały sporo emocji wśród mieszkańców willi miłości.

Lori z "Love Island" o kulisach show

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się ósma edycja randkowego show Telewizyjnej Czwórki. Program wygrali Laura i Armin, ale tuż po wielkim finale wszyscy mówili tylko o parze, która zajęła drugie miejsce. Tuż po finale okazało się bowiem, że Jaqueline i Bartek z "Love Island" już się rozstali. Jedną z uczestniczek programu była również Lori, która ostatnio opowiedziała nam, co działo się w willi miłości. Okazuje się, że nie zawsze było tak kolorowo, jak mogliśmy zobaczyć w odcinkach.

Ludzie się na siebie denerwowali i nawet nie, że było im przykro, byli zniesmaczeni wyznała przed kamerą

Co doprowadzało uczestników do takich emocji? Posłuchajcie sami, co zdradziła nam Lori z "Love Island"!