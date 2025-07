Lili Antoniak od lat działa w internecie. Szerszej publiczności jest znana jako koleżanka Sylwii Bomby, z którą zasiadała na kanapie "Gogglebox". Okazuje się, że Lili świetnie sobie radzi w social mediach i jest znana ze swoich śmiesznych filmików dotyczących macierzyństwa! Co myśli o pokazywaniu wizerunku swoich córek w sieci?

Lili Antoniak jest żoną oraz mamą dwóch córeczek - Mii oraz Aleny. Jak sama wspomniała początki macierzyństwa nie były dla niej łaskawe, jednak z czasem wszystko się zmieniło, a rola mamy jest dla niej tą wymarzoną. Lili nie zapomina jednak o sobie i swojej karierze. Internauci znają ją z Instagrama, na którym pokazuje swoją codzienność, przeplatując to współpracami reklamowymi. Okazuje się, że często w reklamach biorą udział jej córki, które same "garną się" do pokazywania zabawek czy ubrań!

Fundusze, które mamy dla naszych dziewczynek są naprawdę pokaźne!(...) moje dziecko bawi się klockami i wiem, że je uwielbia to nie dość, że to świetna rekomendacja to jeszcze pokazać innym mamą, że to super opcja! Mam też 8-latkę, którą pytam czy to jest dla niej okej

- przyznała.