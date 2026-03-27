Lexy i Natsu od jakiegoś czasu przyjaźnią się. Ich drogi zeszły się już wcześniej, ale dopiero teraz ich relacja weszła na poziom przyjacielskiej znajomości. Natalia Karczmarczyk zaprosiła nawet influencerkę na widownię "Tańca z Gwiazdami", a Lexy nie ukrywa, że ją wspierała po tym, jak otrzymała "2" punkty od Iwony Pavlović. Lexy w wywiadzie dla Party.pl broni Natsu i zdradza, czy sama wzięłaby udział w tanecznym show Polsatu. Jesteście ciekawi, co odpowiedziała? Koniecznie obejrzyjcie wideo.

Drogi Lexy i Natsu zeszły się podczas wspólnej walki

Lexy Chaplin to polska influencerka, youtuberka i osobowość internetowa, która zdobyła dużą popularność przede wszystkim dzięki treściom w mediach społecznościowych. W serwisie YouTube prowadzi popularny kanał z vlogami, lifestyle’owymi i rozrywkowymi filmami, który ma ponad milion subskrybentów. Rozpoznawalność zdobyła jako uczestniczka projektu influencerów "Team X", a potem brała też udział w walkach freak fight. Jej droga z Natszu zetknęła się podczas walki High League w 2021 roku. Natalia "Natsu" Karczmarczyk pokonała wtedy Lexy Chaplin.

A co Lexy ma do powiedzenia na temat Natsu i jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami"?

Lexy staje po stronie Natsu w "Tańcu z Gwiazdami"

Lexy w wywiadzie dla Party.pl została zapytana o Natalię "Natsu" Karczmarczyk i jej udział w "Tańcu z Gwiazdami". Komu kibicuje bardziej: Natsu czy Madzi Tarnowskiej?

To jest trudne pytanie, bo obie dziewczyny tak lubię. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ostatnio Natalia mnie zaprosiła na widownię za co bardzo jestem jej wdzięczna. Obydwu bardzo kibicuję. - powiedziała wprost Lexy

Natsu przed udziałem w tanecznym show nie miała nic wspólnego z tańcem. To sprawia, że ma trudniejszy start w "Tańcu z Gwiazdami"? Lexy mówi wprost:

Myślę, że zdecydowanie ma trudniej. Ja ją bardzo powiwiam, bo to napewno jest ciężkie, jeżeli ktoś dopiero startuje z tańcem.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Lexy na temat Natsu. Influencerka otrzymała propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami"?

