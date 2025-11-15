Janja Lesar, utalentowana tancerka, zareagowała na pytanie o udział w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Czy wkrótce ponownie zobaczymy ją na najsłynniejszym parkiecie w Polsce? Tylko u nas szczery komentarz tancerki.

Janja Lesar nie weźmie udziału w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

"Taniec z Gwiazdami" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów w Polsce. Taneczne show już od dwudziestu lat przyciąga widzów przed telewizory, a w jubileuszowym sezonie ogromne emocje wywołała para jednopłciowa. Katarzyna Zillmann wystąpiła w parze z Janją Lesar. Tancerka w przeszłości tańczyła m.in. z Popkiem, Wiesławem Nowobilskim i Tomaszem Oświecińskim, a w najnowszej edycji wróciła na parkiet i zachwycała z Katarzyną Zillmann. Fani show uwielbiają Janję Lesar i z pewnością chcieliby zobaczyć ją w kolejnej edycji show, ale czy tancerka chciałaby ponownie wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami"? Janja Lesar w rozmowie z reporterem Party.pl odpowiedziała na pytanie, czy to był jednorazowy powrót na parkiet, czy może jednak jeszcze zobaczymy ją w programie.

Nie no, chyba jednorazowy. Chyba nie, nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Nie idę tak daleko w przyszłość. Prawda jest taka, że bardzo fajnie było i zawsze sobie myślę, że już tak nigdy więcej nie będzie, potem mam kolejne fajne przygody, ale tym razem chyba już nie. wyznała tancerka.

Zobaczcie nasz materiał wideo. Myślicie, że Janja Lesar jednak wróci w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

