Lena Majewska pojawiła się w 15. sezonie „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy” jako jedna z aż sześciorga nowych uczestników. Reality show emitowane przez stację MTV od lat budzi ciekawość nie tylko imprezowym klimatem, ale też tym, co dzieje się później. Wokół uczestników po „Warsaw Shore” narosło przekonanie, że sam udział w programie otwiera drzwi do popularności. Teraz Lena zabrała głos i zdradziła, jak wygląda to z jej perspektywy. Udało jej się znaleźć miłość?

Uczestnicy "Warsaw Shore" po programie uczestnicy zarabiają krocie?

W rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską jakiś czas temu Andżelika Kramer odniosła się do wyobrażeń, że po show wystarczy „być w sieci”, by żyć w luksusach. Podkreśliła, że w Polsce trudno się wybić, a po programie nie wszyscy zostają milionerami. Zwróciła też uwagę na to, jak łatwo przypisać uczestniczkom i uczestnikom życie w luksusie, kiedy są rozpoznawalni. Jej przekaz był prosty: popularność nie oznacza automatycznie stałych, ogromnych zarobków i nie zastępuje codziennych obowiązków.

Lena Majewska z "Warsaw Shore" jest zakochana?

A co z życiem miłosnym? Rozpoznawalność sprawia, że uczestnikom łatwiej znaleźć miłość? Lena mówi wprost, że nadal jest singielką i dopiero chciałaby poukładać swoje życie miłosne:

Ja już jestem spełniona w sferze zawodowej, a w sferze miłosnej gdzieś tam nie. Jestem romantyczką, a teraz ciężko znaleźć ten romantyzm.

Uczestniczka randkowych show podkreśla, że obecnie związki wyglądają nieco inaczej niż kiedyś:

Kiedy pojawiają się pierwsze problemy, to ludzie nie dają sobie szansy, ale myślą, że wszytsko można wymieniać.

A na co zwraca uwagę u mężczyzny?

Zwracam uwagę, czy facet jest zaradny. Musiałaby to być osoba planująca, podróżująca, która dorównałaby mi kroku.

Lena z "Warsaw Shore"

